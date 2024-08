OL : une autre porte de sortie se ferme pour Rayan Cherki

Ce n’est sûrement pas le début de carrière qu’il attendait. Joueur au talent incommensurable, Rayan Cherki n’a pas encore explosé entre Rhône et Saône. Alors que la plupart des cracks de sa génération sont déjà nommés dans certaines discussions pour le Ballon d’Or, le Lyonnais patine et ne dispose que d’un statut précaire sur ses terres. Capable du meilleur comme du pire, le numéro 18 des Gones a dû se contenter d’un rôle de supersub sous la houlette de Pierre Sage lors de la fin de saison dernière. Un exercice qu’il a bouclé avec 3 buts et 9 passes décisives en 39 apparitions. Trop peu pour un talent de son acabit.

Que va-t-il advenir de Rayan Cherki à l’OL ? Poussé vers la sortie alors que son contrat expire en juin prochain, le milieu offensif de 20 ans ne manque pas de courtisans. Mais voilà, alors que le PSG s’est retiré de la course, ses prétendants allemands, le Borussia Dortmund et le RB Leipzig, rechignent à l’idée de passer la vitesse supérieure pour l’enrôler. Boudé par Thierry Henry aux JO, le pur produit du centre de formation de l’OL pourrait finalement rester entre Rhône et Saône vu les récentes informations d’outre-Rhin.

Le RB Leipzig décide de miser sur Antonio Nusa

En effet, à en croire nos confrères de Sky Germany, Leipzig a trouvé le remplaçant de Dani Olmo suite à son départ au FC Barcelone. Et ce ne sera pas Rayan Cherki. En effet, les dirigeants allemands, qui ont eu trop de doutes au sujet de l’ambidextre lyonnais, ont décidé de miser sur Antonio Nusa. Le crack du FC Bruges est actuellement en Allemagne pour parapher son contrat avec le RBL et pour passer sa visite médicale.

Un nouveau coup dur pour Cherki qui semble avoir besoin d’un départ pour enfin se lancer et faire taire ses détracteurs. Ces derniers jours, les pensionnaires de la Red Bull Arena paraissaient pourtant être les plus enclins à recruter le prodige lyonnais. En effet, chaud sur le dossier il y a quelques semaines, le Borussia Dortmund avait finalement décidé de mettre un terme aux négociations alors que Nuri Sahin, le nouvel entraîneur des Marsupiaux, a émis quelques doutes à l’idée d’enrôler Cherki. Il ne reste désormais plus que deux semaines à ce dernier et à l’OL pour trouver une porte de sortie convenable au récent médaillé d’argent aux JO.