Inter Milan : la nouvelle sortie totalement lunaire d'Antonio Conte

Ce mercredi, deux rencontres en retard de Serie A se jouaient, juste avant les rencontres de Ligue des Champions. Le choc entre la Juventus et le Napoli a tourné à l'avantage de la Vieile Dame (2-1) et dans le même temps, l'Inter Milan s'est débarrassé de Sassuolo. Avec ces deux résultats, les Lombards trônent plus que jamais en tête du championnat italien avec douze points d'avance sur l'équipe de Cristiano Ronaldo.

Mais, alors que l'Inter menait deux buts à zéro, ils se sont fait peur. Tout d'abord avec la réduction du score, certes tardive d'Hamed Traoré (85e), puis dans les ultimes instants, préférant attendre Sassuolo et contrer. Forcément, le résultat compte. Mais Antonio Conte, le coach de la formation lombarde, s'est fendu, une nouvelle fois, d'une sortie en conférence de presse complètement hallucinante.

Conte défend Lukaku

« Allez chez l'esthéticienne si le jeu ne vous plaît pas. Désormais, les victoires valent 6 points. Nous devions élever le seuil de la méchanceté et de l'attention dans chaque situation, ainsi que de la résilience. Le +12 sur la Juve ? Même dans mes plus beaux rêves je n’aurais jamais pensé qu’en deux ans que je récupérerais autant de points contre la dominatrice du championnat pendant neuf ans », s'est-il exprimé.

Une nouvelle fois sorti de la panade par le duo Lautaro-Lukaku, il a tenu aussi à remettre les points sur les I concernant le Belge : « le travail sur Romelu a été vu, je n'oublie pas que quand il est arrivé en parlant, ils ont été tant à lever le nez et à parler d'un joueur surfait. Mais j'ai tout de suite dit qu'il était venu ici avec son potentiel et qu'en travaillant il pouvait faire quelque chose d'extraordinaire. Il a apporté des améliorations exceptionnelles et peut faire plus, tout comme Lautaro.» L'Inter vole vers le titre.