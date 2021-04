Reims : Oscar Garcia succédera à David Guion !

Il y a une semaine, David Guion avait annoncé en conférence de presse qu’il quitterait le Stade de Reims à la fin de la saison. L’entraîneur de 53 ans, qui avait pris la tête de l’équipe en 2017 n’avait pas trouvé d’accord avec le club pour continuer l’aventure. La direction rémoise a déjà trouvé son successeur.

Le président du club Jean-Pierre Caillot a confirmé au micro de Canal+ la future arrivée d’Oscar Garcia. « On va démarrer un nouveau cycle, on souhaite le démarrer avec quelqu'un qui a une vision un peu plus internationale(…) Tout le monde l'a, le nom du successeur, même si les choses ne sont pas encore officialisées. On ne va pas faire de la langue de bois, c'est Oscar Garcia qui sera l'entraîneur de Reims la saison prochaine. » Le coach espagnol a notamment entrainé Saint-Étienne ou Salzbourg par le passé.