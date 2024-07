Sondage : vous validez totalement Mason Greenwood à l’OM malgré son passé

C’est un transfert qui a fait énormément parler. Et pas spécialement pour des bonnes raisons. Ces derniers jours, l’OM a officialisé l’arrivée de l’attaquant anglais Mason Greenwood. Le jeune joueur de 22 ans a débarqué en provenance de Manchester United pour plus de 30 millions d’euros. Il restait sur un prêt réussi avec Getafe en Liga. Mais si sa carrière a pris cette trajectoire, c’est pour une affaire extra-sportive. Il était poursuivi pour des faits de tentative de viol et de violences sur sa compagne il y deux ans. Devant les vidéos de la victime qui avait circulé sur les réseaux sociaux, Manchester United avait décidé de s’en débarrasser et l’avait écarté de l’équipe première.

L'OM a-t-il raison de recruter Mason Greenwood ? OUI NON Partage ta réponse

Le joueur avait même passé quelques jours en prison avant l’abandon des charges en février 2023. La justice anglaise avait décidé de classer l’affaire après le «retrait de témoins clés et de nouveaux éléments». De quoi forcément faire parler alors que les Red Devils souhaitaient donc le vendre. Et après les premières rumeurs d’un transfert à l’OM, certains supporters olympiens avaient montré leur mécontentement en lançant un #GreenwoodNotWelcome sur les réseaux sociaux. D’autres ont décidé de l’acclamer à son arrivée à Marseille il y a quelques jours. Dans un sondage publié sur notre site, nous vous demandions si l’OM avait raison de recruter Greenwood malgré son passé. Eh bien, sur près de 100 000 votants, vous êtes 79% à valider complètement son arrivée à Marseille malgré ses antécédents judiciaires.