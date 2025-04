Le gros coup de l’OM face à Monaco !

Si l’OM a tremblé face au TFC, il s’est sérieusement rassuré grâce à sa victoire 3-2 au Vélodrome et remis la tête à l’endroit après une semaine compliquée suite à la défaite face à Reims. Mieux, il a réussi à récupérer sa place de dauphin du PSG au détriment de l’AS Monaco, vaincu à Brest (2-1). Hasard du calendrier, c’est une affiche entre le 2e et le 3e du championnat qui est au programme ce samedi au stade Louis II. Nul doute que le vainqueur de ce classique de la Ligue 1 prendra une vraie option pour la deuxième place et sera proche de valider son ticket pour la prochaine Ligue des Champions.

Parmi les différents paris proposés par Parions Sport en Ligne pour cette rencontre, voici les trois cotes Monaco-OM*** intéressantes que nous avons sélectionnées pour profiter de cette offre exceptionnelle :

L’OM gagne à Monaco, cote à 3,45

Monaco souffle le chaud et le froid cette saison. Capable de gros coups (victoire face au Barça et Aston Villa en Ligue des Champions), mais aussi de grosses désillusions (2 défaites et un nul face au Benfica), le club d’Adi Hutter est insaisissable. Et ce n’est pas la défaite 2-1 à Brest avec un Philipp Kohn cataclysmique, mais confirmé au poste de numéro 1 face à l’OM qui risque de rassurer les supporters monégasques. Devant une équipe marseillaise qui a retrouvé des couleurs face au TFC et avec la perspective de prendre l’ascendant au classement de la L1 sur leur adversaire du soir, l’OM devrait l’emporter d’autant que l’un des hommes forts de Roberto De Zerbi sera de retour sur le terrain à savoir Pierre-Emile Højbjerg. Une belle cote à 3,45 et pas excessivement risquée vu l’offre proposée par Parions Sport en Ligne. En plaçant 100 € pour votre premier pari et s’il est gagnant, vous gagnerez 345€ + 100 € en crédits de jeu soit 445 €, si l’OM l’emporte à Monaco. Et s’il ne l’est pas, vous serez remboursés en crédit de jeu, soit 100 €. De quoi prendre le pari !

Mason Greenwood marque contre Monaco, cote à 2,95

Mason Greenwood fait partie de ces rares joueurs capables de faire basculer une rencontre sur une action. Et face au TFC, l’ancien enfant terrible de Manchester United a décoché une frappe gagnante inattendue qui a remis l’OM sur de bons rails. De quoi redonner de la confiance au deuxième meilleur buteur de Ligue 1 derrière Ousmane Dembelé. Si l’on ajoute le fait que le n°10 de l’OM tire les penaltys, on peut clairement s’attendre à le voir faire trembler les filets devant un Kohn fébrile sans doute pas remis de sa double boulette face à Nice. Enfin il est bon de rappeler que lors du dernier match OM-TFC, nous vous avions proposé de miser sur un but de Magri (cote à 4,35) et de Rabiot (cote à 4,45)… deux joueurs qui ont marqué durant la rencontre. Alors, pourquoi ne pas continuer à nous faire confiance…

Plus de 3,5 buts marqués pour Monaco-OM cote à 2,15

La deuxième attaque de Ligue 1 contre la troisième attaque. Ce classique de Ligue 1 entre Monaco et l’OM s’annonce prolifique. Ces dernières années on assiste souvent à des rencontres assez ouvertes avec de nombreux buts marqués de part et d’autre. Le 27 janvier 2024, l’OM et Monaco se quittaient sur le score de 2-2. Quelques mois plus tôt, Monaco l’emportait de son côté 3-2. De quoi répondre au club phocéen qui l’avait emporté de son côté en novembre 2022 sur le score là aussi de 3-2. On imagine donc plus de 3,5 buts durant ce match d’autant que si les attaques des deux équipes sont en forme, on ne peut pas en dire autant de leurs défenses, sacrément friables depuis quelques semaines. Si vous pariez 100 euros sur une rencontre à plus de 3,5 buts, pour votre premier pari, vous gagnerez 215 euros + 100 euros en crédit de jeu, soit 315 euros.

