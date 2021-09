EdF : Didier Deschamps donne des nouvelles de Kimpembe et Dubois

L'équipe de France a passé une belle soirée à Décines avec la victoire avec à la Finlande 2-0 mais il y a tout de même deux petits points noirs avec les sorties sur blessure en fin de rencontre de Léo Dubois et de Presnel Kimpembe. Le premier a été remplacé par Mukiele et le second par Lenglet.

«Dubois est touché au mollet. Pour Kimpembe, c'est un souci au tendon d'Achille. Il fait partie des quelques joueurs qui ont joué les trois matches. Il a un peu tiré sur la corde comme on dit», a précisé Didier Deschamps en conférence de presse après la rencontre. L'OL et le PSG risquent de faire la grimace...