Marek Hamšík annonce sa retraite

Clap de fin pour Marek Hamšík. La légende de Naples a annoncé ce jeudi qu’il prendrait sa retraite à l’issue de la saison, après 19 années passées dans le monde professionnel. Âgé aujourd’hui de 35 ans, l’international slovaque évolue désormais à Trabzonspor, mais c’est essentiellement pour son passage marquant à Naples (2007-2019), dont il est le joueur le plus capé de l’histoire (520 matches), qu’il aura fait parler de lui.

«C’était une incroyable carrière professionnelle de 19 ans. ŠK Slovan Bratislava, Brescia Calcio, SSC Naples, Dalian Pro, IFK Göteborg et Trabzonspor. Plus de sept cents matchs de compétition en club, près de 140 sélections avec l’équipe nationale de Slovaquie. J’ai vécu mon rêve… Je remercie tous les clubs dans lesquels j’ai évolué, ma famille, mes amis les plus proches et bien sûr, un grand merci à mes fans qui m’ont encouragé et aimé. Je l’ai toujours terriblement apprécié et vous méritez mon grand respect ! Merci pour tout», a posté le Slovaque sur ses réseaux sociaux. Il disputera samedi face à Alanyaspor, puis mardi, face à Başakşehir, les deux dernières rencontres de sa carrière.

