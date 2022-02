PSG-Real : la réaction à chaud de Ferland Mendy

Battu dans les dernières secondes par le Paris Saint-Germain (1-0), le Real Madrid devra s'imposer par deux buts d'écarts pour se qualifier en quarts de finale de la Ligue des Champions. Suspendu après un carton jaune reçu, Ferland Mendy ne jouera pas le match retour, mais s'est montré très déçu par le résultat du match, au micro de Canal +.

La suite après cette publicité

«On est très déçu. Ils ont eu des occasions, on prend un but dans les arrêts de jeu... quand on avait le ballon, ils pressaient bien. On ressortait mieux en deuxième mi-temps, cela a créé plus d'espaces. Mais il faut hausser le niveau de jeu, jouer plus ensemble, se trouver, aller les presser. On sera à la maison pour le match retour, a-t-il souligné. Kylian Mbappé ? On savait qu'il apporterait beaucoup à son équipe, il marque ce but... je n'ai rien d'autre à dire».