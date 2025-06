Real Madrid : Vinicius Jr lâche du lourd sur son avenir

«Vinicius Jr est une déception». Hier soir, les journalistes de l’émission El Chiringuito n’ont pas mâché leurs mots sur le Brésilien avant le coup d’envoi de la rencontre face au RB Salzbourg lors de la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA. Auteur d’une sortie très moyenne face à Al-Hilal avant de montrer un meilleur visage face à Pachuca lors du tournoi, le numéro 7 du Real Madrid a été taillé, lui dont on attendait beaucoup plus en l’absence de Kylian Mbappé, forfait pour cause de gastro-entérite aiguë. Titulaire cette nuit face à Salzbourg, l’international auriverde a répondu de la meilleure des manières à ses détracteurs : sur le terrain.

Vini Jr a régalé

En effet, il a ouvert le score pour son équipe à la 40e minute de jeu. Servi par Jude Bellingham, il a pris le meilleur sur ses adversaires pour trouver le chemin des filets (1-0). Ensuite, le Brésilien a enfilé son costume de passeur sur le deuxième but signé Fede Valverde. Et quelle passe ! Après un joli numéro, il a adressé une passe décisive d’une magnifique talonnade (2-0, 45e+3), qui a été comparée à celle réalisée par Guti pour Karim Benzema en 2010. Dans tous les bons coups, Vini Jr a largement contribué à la victoire des siens sur le score de 3 à 0. Le dernier but a été inscrit par le surprenant Gonzalo Garcia.

Après la rencontre, le Brésilien a été encensé par la presse. AS salue sa montée en puissance : «une fois de plus, il a eu du mal à trouver le rythme. Il a raté un face-à-face, mais a réalisé le plus difficile juste avant la mi-temps, sur une contre-attaque. Un but magnifique. Il a trouvé le chemin des filets "avec son essence", comme Xabi le lui avait demandé avant le match contre Pachuca. Et pour couronner le tout, il s’est habillé comme Guti pour le 2-0 de Valverde.» Mundo Deportivo a aussi été séduit.

Tout le monde s’incline

«Le Brésilien a enfin été au centre de l’attention lors de la Coupe du Monde des Clubs. Il a marqué le premier but du Real Madrid et a servi Valverde sur le deuxième d’une superbe talonnade.» De son côté, la Cadena SER parle d’un Vinicius Jr «exceptionnel» qui a été «la star de la première mi-temps avec un but et une passe décisive». Xabi Alonso a, lui aussi, été séduit par la prestation de son numéro 7. « Je ne suis pas seulement impressionné par le but et la passe décisive. Je suis impressionné par son engagement défensif. Cela nous a permis de jouer ensemble. En attaque, il a plus de liberté dans l’axe et non sur les côtés. »

Il a ajouté : «je suis content pour Vini ; c’est bon d’avoir un bon feeling. Il faut continuer. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir.» Ensuite, il a été questionné sur le positionnement de Vini Jr quand Mbappé reviendra. « Ils peuvent le faire, Vini sur l’extérieur, Kylian à l’intérieur… ce n’est pas exclusif, ça peut marcher. Il y a des qualités individuelles, mais il faut que l’équipe fonctionne. Tous ensemble, pas un, un, un… Il faut profiter de l’équipe.» Le principal intéressé, qui a été élu homme du match, s’est exprimé sur son match et sa collaboration avec Xabi Alonso.

Il est clair sur son avenir

« Nous avons passé deux très bonnes semaines. Je gagne en confiance et j’essaie d’entrer plus vite dans le jeu. Je joue un peu plus à l’intérieur. On est plus compact, on presse, on défend et on attaque mieux. J’ai joué à ce poste avec Ancelotti lors de la dernière victoire en Ligue des Champions.» Ensuite, il a évoqué sa talonnade géniale. «Après l’avoir fait, tout le monde me l’a dit. Je n’ai pas vu la vidéo, mais je suis content, car Guti est une légende du club. Je suis content, c’est l’une des plus belles passes que j’ai jamais faites. Et je suis content pour Valverde, car il m’encourage toujours beaucoup.»

Enfin, l’attaquant a été cuisiné sur son avenir. Son nom revient avec insistance du côté de l’Arabie saoudite, notamment à Al-Hilal. Dans le même temps, sa prolongation avec la Casa Blanca n’a toujours pas été signée. Vini Jr a fait le point : «mon contrat se termine en 2027, mais j’espère rester ici encore de nombreuses années. C’est le club de ma vie.» Une sortie qui a de quoi rassurer les fans du Real Madrid. Vinicius Jr (24 ans) compte bien prolonger et surtout rester très longtemps dans la capitale, voire même à vie.