Premier League : la terrible soirée de David Luiz

Le football reprend peu à peu ses droits partout en Europe. Après l'Allemagne et l'Espagne, c'était au tour de l'Angleterre hier de retrouver le chemin du rectangle vert avant que l'Italie ne recommence à son tour. Ce mercredi soir devait donc être une fête. Finalement, pour David Luiz, le défenseur d'Arsenal, qui affrontait Manchester City (0-3), cela a plutôt été un cauchemar. Sachant en plus qu'il est en fin de contrat, tout cela ne s'arrange pas.

La suite après cette publicité

« Je suis vraiment content de David, je veux le garder ici avec nous, avait expliqué l’entraîneur d’Arsenal. Il est une pièce essentielle depuis mon arrivée. J'aime ce qu'il produit sur le terrain, j'aime son influence sur les joueurs et le club », avait pourtant expliqué son coach, Mikel Arteta. Mais sa prestation pourrait le faire changer d'avis. D'abord sur le banc, le Brésilien est entré en jeu avant la demi-heure de jeu (23e) et la blessure de Pablo Mari au mollet.

Quid de sa prolongation

C'est à partir de ce moment qu'il nous a fait un festival d'erreurs. En fin de première période, il juge mal une ouverture de Kevin de Bruyne et Raheem Sterling en profite pour ouvrir le score. En début de seconde période, son placement approximatif permet à Riyad Mahrez de le devancer. L'Algérien s'écroule dans la surface après un contact avec l'ancien Parisien. Résultat des courses : un penalty et un carton rouge (49e minute). Une prestation donc dramatique pour celui qui aura coûté 4 penalties cette année et été expulsé deux fois. Cela fait beaucoup pour un joueur qui aura coûté 24 M€ (salaires et transfert compris).

Inutile de dire que les médias anglais se sont régalés ce jeudi matin pour allumer le Brésilien. « C'est le Repeat Project alors que David Luiz et Arsenal s'autodétruisent contre Manchester City », écrit The Times avant de poursuivre : « Kevin De Bruyne était sublime, David Luiz ridicule ». L'ancien Parisien a assumé au micro de Sky Sports à l'issue de la rencontre. «Ce n’est pas de la faute de l’équipe, c’est de ma faute. Ce soir (mercredi), je pense que l’équipe a bien joué, spécialement à dix, le coach est génial, les joueurs ont été bons, c’est totalement de ma faute», a lâché l'Auriverde. La question qui se pose maintenant va surtout concerner sa prolongation de contrat, espérée par Arteta, ne va pas maintenant être remise en cause...