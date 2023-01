Italie : adidas dévoile ses premiers maillots de la Nazionale

C’est une petite révolution dans le paysage de l’équipementier footballistique. Après plus de 20 ans de collaboration, la marque PUMA et la Fédération italienne de football (FIGC) ont cessé de développer ensemble les tuniques de la Squadra Azzurra. C’est son concurrent allemand adidas qui a pris la relève, comme annoncé au début de l’année dernière dans un communiqué.

«Nous sommes incroyablement fiers d’annoncer ce partenariat à long terme avec la Federazione Italiana Giuoco Calcio. Nous sommes ravis que l’une des équipes de football internationale les plus performantes fasse partie de notre portefeuille de fédérations internationales. Nous sommes impatients de réaliser de grandes choses ensemble», avait expliqué Kasper Rørsted, le PDG d’adidas, qui équipe déjà l’Espagne, l’Allemagne, la Belgique ou encore l’Argentine.

Une vidéo bien symbolique

Pour annoncer le maillot domicile 2023 de l’Italie, la marque aux trois bandes a mis les petits plats dans les grands avec une vidéo remplie d’un symbole fort, marquée par une idée de renaissance, de reconstruction et de retour à son identité.

Car en effet, la Squadra Azzurra vit des heures bien sombres après avoir encore manqué les deux derniers avions pour la Coupe du Monde (Russie 2018 et Qatar 2022). Le sélectionneur Roberto Mancini continue petit à petit à reconstruire l’équipe nationale dans l’espoir d’être prêt à défendre son titre lors du prochain Euro en 2024.

Un maillot simple, mais efficace pour les premiers pas d’adidas en Italie

«Nous sommes prêts à rentrer dans une nouvelle ère. Les promesses du futur rencontrent les grands du passé, à la recherche du symbole et de l’âme du football italien», écrit le compte officiel de la Nazionale sur son compte Twitter mardi matin pour partager l’annonce de la nouvelle tunique bleue et dorée ainsi que l’autre maillot blanc et bleu marine.

À noter que le maillot domicile sera porté pour la première fois ce mercredi 18 janvier. Pas par les A, mais par les U18 italiens, qui affrontent l’Espagne au Centre Technique Fédéral de Coverciano. Chercher les gloires d’antan pour retrouver sa place dans le football mondial, telle est la philosophie derrière ce maillot italien. Du romantisme, de l’histoire et de la poésie, des ingrédients très italiens.