Les coulisses du rachat du Paris FC

C’est probablement l’actualité la plus importante de la semaine pour le football français. Le Paris FC, en tête du classement de la Ligue 2, va changer d’actionnaire majoritaire. En effet, le deuxième club de la capitale française va être prochainement vendu à la famille Arnault, qui gère le célèbre groupe LVMH, et au groupe Red Bull, déjà implanté dans le monde du sport notamment avec son écurie de Formule 1 et ses clubs de football allemands et autrichiens. Si les négociations entre les actuels propriétaires du club et les nouveaux entrant sont longtemps restés secrètes, les coulisses du deal semblent aujourd’hui connue.

Selon les informations du magazine économique Challenges, le fonds saoudien Public Investment Fund, qui est déjà propriétaire de Newcastle en Premier League, avait regardé le dossier. Tout comme deux investisseurs américains représentés par l’ex-président de l’Olympique de Marseille, Jacques-Henri Eyraud. Le fonds qui est en passe de racheter le Red Star, mené par le coprésident du fonds Bain Capital, Stephen Pagliuca, propriétaire des Boston Celtics et de l’Atalanta Bergame, s’était également déclaré intéressé. Les négociations avec la famille Arnault ont, quant à elle, «débuté au printemps dernier par l’entremise de la banque Rothschild», mandatée pour trouver un acquéreur par le président et propriétaire du club Pierre Ferracci. Si l’accord n’est pas encore totalement signé, les Arnault vont bien acquérir le très demandé club parisien. Une officialisation devrait avoir lieu le 17 octobre.