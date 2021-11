Le Barça se sépare de son responsable des services médicaux

Xavi est arrivé sur le banc du FC Barcelone avec une idée bien précise de ce qu’il voulait mettre en place. Il y avait notamment la restructuration du service médical du club, processus acté puisque Sport indique que Lluís Til, responsable des services médicaux, ainsi que Xavi Yanguas ont été démis de leurs fonctions.

Les raisons de ces départs seraient les rechutes de Pedri, Ousmane Dembélé et Ansu Fati. C’est Xavi Valle, médecin de l’équipe réserve du Barça, qui aura désormais la responsabilité de ce secteur. Mais provisoirement, car Xavi a déjà choisi la personne qu’il veut pour le poste et il s’agirait de Ricard Pruna, actuellement au Sharjah FC mais qui a déjà travaillé pendant près de 25 ans au FC Barcelone, entre 1996 et 2020.