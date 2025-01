Rennes : Lilian Brassier raconte son arrivée

«Le défenseur Lilian Brassier quitte l’Olympique de Marseille. Arrivé durant l’été 2024 à l’Olympique de Marseille en provenance du Stade Brestois 29, Lilian Brassier, défenseur âgé de 25 ans, quitte le Club. L’ensemble de l’Olympique de Marseille lui souhaite une bonne continuation», pouvait-on lire ce vendredi, sur le site de l’OM. Le défenseur central a signé pour un prêt jusqu’à la fin de la saison, assorti d’une option d’achat automatique de 4 ans.

Après son officialisation, Lilian Brassier s’est expliqué sur son transfert : «revenir à Rennes, ça a beaucoup de sens. Je suis pressé de me mettre au boulot avec mes coéquipiers et aller de l’avant. Jouer au Roazhon Park, c’est tout simplement magnifique. Le Stade Rennais F.C. vit des moments compliqués, il ne faut pas oublier que c’est un grand club qui a pour vocation de jouer le top 6. J’ai hâte de me battre pour les Rouge et Noir», a-t-il expliqué.