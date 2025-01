Lilian Brassier quitte l’OM et rejoint Rennes

C’est un micmac comme on en voit plus souvent en Italie qu’en France. Lilian Brassier va quitter l’Olympique de Marseille, après six mois de cauchemar, qui s’est entendu avec Brest pour casser son prêt avec obligation d’achat supérieure à 12 M€. Car il a été convenu avec le Stade Rennais, qui courtisait le joueur, d’un nouveau prêt avec obligation d’achat de quatre ans.

Le mouvement a été officialisé aujourd’hui. «Le défenseur Lilian Brassier quitte l’Olympique de Marseille. Arrivé durant l’été 2024 à l’Olympique de Marseille en provenance du Stade Brestois 29, Lilian Brassier, défenseur âgé de 25 ans, quitte le Club. L’ensemble de l’Olympique de Marseille lui souhaite une bonne continuation», peut-on lire sur le site de l’OM. Un véritable soulagement pour le défenseur central de 25 ans, qui a vécu un calvaire sur la Canebière.

Un calvaire à Marseille

Arrivé avec l’ambition de s’imposer comme un titulaire incontournable, Brassier a vite perdu sa place, ne parvenant pas à appliquer les consignes de son entraîneur Roberto De Zerbi, très exigeant avec ses centraux. Et l’aventure a pris une mauvaise tournure avec des erreurs individuelles remarquées, contre Auxerre ou plus récemment face à Nice.

En crise de confiance, Brassier avait clairement besoin d’un nouveau challenge pour se relancer. Personne ne doute de son talent, et le Stade Rennais a donc décidé de saisir l’opportunité, alors que l’arrière-garde du club breton est également en grande difficulté depuis le début de saison. L’objectif sera donc commun pour Brassier et Rennes, retrouver de la confiance et de la solidité.