PSG : Renato Sanches est prêt à partir

Le Paris Saint-Germain met le feu au mercato. Marco Asensio et Manuel Ugarte ont déjà signé. Il ne manque que les annonces officielles. Dans le sens des départs, le club de la capitale s’active aussi. Neymar, Carlos Soler, Leandro Paredes, Mauro Icardi et bien d’autres sont poussés dehors. Parmi eux, Renato Sanches.

Arrivé la saison dernière en provenance du LOSC, le milieu portugais a enchaîné les blessures. Il n’a pas été impressionnant lors des rencontres auxquelles il a participé. Pour toutes ces raisons, le PSG n’est pas contre un départ. Mais Sanches n’est pas contre s’en aller non plus. C’est ce que révèle RMC Sport, qui précise que l’international lusitanien est ouvert à un départ. Toutefois, il préférerait dans l’idéal continuer à Paris et réaliser une deuxième saison d’un bien meilleur niveau. Tout est ouvert donc.

