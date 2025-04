Barça : l’histoire derrière la vidéo de Koundé courant à New York

«Le problème avec Koundé, c’est que si un jour je lui dis qu’il a 30 minutes de moins d’entraînement, il va aller courir !» Hansi Flick avait bien cerné le personnage, Jules Koundé est un acharné du sport. Au micro de Zack Nani, son collègue diffuseur des matches de 360 Nations lors de la Kings League, le défenseur des Bleus a expliqué d’ou venait cette vidéo virale, le montrant en train de courir sous la pluie à New York quelques jours avant un match important en Liga.

«En fait, c’était en pré-saison cet été que la vidéo a été prise. Le jour où on devait rentrer à Barcelone, on avait un événement organisé par Spotify (sponsor du Barça). Après l’event, on devait rentrer en bus, sauf que comme on avait quelques heures devant nous, je décide de prendre un vélo pour me balader sur le retour. Je pose le vélo pour rentrer dans une boutique, et tout d’un coup il se met à pleuvoir fort. Je me suis déconcentré, et je me suis retrouvé en retard pour rentrer à l’hôtel et prendre l’avion. Donc quand vous me voyez courir, c’est parce que j’étais en train d’aller à une station pour rentrer à l’hôtel.» Une histoire rocambolesque qui montre le caractère jovial d’un des meilleurs latéraux droits de la planète.