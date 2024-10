La grosse sortie de Marquinhos sur le faible niveau du PSG en Ligue des Champions

Le Paris Saint-Germain est tombé. Après une première victoire timide au Parc des Princes contre Gérone (1-0), les hommes de Luis Enrique, sans Dembélé, écarté par le technicien espagnol, ont clairement manqué de niveau à l’Emirates Stadium et s’inclinent logiquement contre Arsenal (0-2). Dépassés défensivement et trop peu dangereux sur le plan offensif, les Parisiens ont manqué leur match et en sont conscients, puisque le capitaine du club de la capitale, Marquinhos, a eu des mots forts.

«Cela a été un début de match compliqué pour nous, on n’arrivait pas à se sortir de leur pressing, on a mis du temps à se placer, à presser, on a fait des erreurs et ils ont profité de nos faiblesses. On prend deux buts sur des centres, un coup franc et un au deuxième poteau. Cela va nous servir pour la suite, mais on est venu ici pour faire un bon match, on n’a pas réussi, même si c’était mieux en seconde mi-temps, on a mieux réussi ce qu’on voulait faire, à jouer dans leur camp», a-t-il d’abord réagi au micro de Canal +.

Marquinhos : «on doit faire plus que cela en C1»

Avant d’assurer que cela n’était pas suffisant pour la Ligue des Champions : «Il faut faire ce qu’on sait faire aussi à l’extérieur. Nous, on joue au ballon, on aime avoir la possession et on aime attirer l’adversaire. Ils gagnent le match sur cette première période. Toutes les équipes ont des points forts et des points faibles, il y a eu des erreurs, on doit jouer sur ce qu’on sait faire de mieux. Il faut faire plus de mal, cela a manqué. On a eu trop peu d’occasions et on doit faire plus que cela en Ligue des Champions».

Un constat clair après cette première désillusion de la saison et qui met à mal logiquement la stratégie de Luis Enrique, qui s’est privé d’Ousmane Dembélé au profit de Désiré Doué, dépassé pour sa première titularisation en C1. Avec cette défaite, le PSG s’incline pour la première fois de la saison avant d’aller défier le PSV et reste dans le ventre mou de la phase de ligue.