JO : le message de Thierry Henry au public marseillais

Le tournoi olympique commence dès demain avec une première rencontre pour l’équipe de France de Thierry Henry. Les Bleuets affrontent les États-Unis à 21h au stade Vélodrome. L’accueil du public sera surveillé de près, notamment pour les non-Marseillais comme Alexandre Lacazette. Pour prévenir cela, le sélectionneur a demandé le soutien de tout le monde.

«C’est super important, je lance un message. Là, on est en équipe de France. On représente l’équipe de France. À un moment donné, il va falloir être Français demain et supporter l’équipe, tout simplement», a expliqué l’ancien attaquant en conférence de presse d’avant-match. Le message sera-t-il entendu ? Réponse mercredi soir.