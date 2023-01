Arsenal dénonce les chants antisémites de ses supporters

La suite après cette publicité

Arsenal a communiqué ce mercredi sur son site officiel à propos de deux incidents qui ont eu lieu ce week-end lors du derby face à Tottenham (0-2), impliquant de l’antisémitisme. Des faits visant les supporters des Gunners. L’un d’eux a entendu des déclarations antisémites offensantes faites par un autre fan d’Arsenal. Le même après-midi, un autre incident a eu lieu au pub The Cally à Islington avec des chants antisémites.

« Nous reconnaissons l’impact de ce comportement sur nos nombreux supporters juifs et autres et nous condamnons l’utilisation d’un langage de cette nature, qui n’a pas sa place dans notre jeu ou notre société », peut-on lire sur le site du club londonien. « Arsenal doit être un environnement sûr et accueillant pour tous, et nous voulons être clairs sur le fait que toute forme d’abus discriminatoire n’est pas la bienvenue dans notre club. Nous ne tolérerons pas ce genre de comportement et nous prendrons des mesures énergiques à l’encontre des supporters dont nous aurons établi qu’ils sont responsables de tels actes. Toute personne identifiée sera bannie du club pour une longue durée et ses coordonnées seront transmises à la police afin d’entamer des poursuites judiciaires. »

