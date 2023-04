Ajaccio : Youcef Belaili est encore porté disparu

Mais à quoi joue Youcef Belaili ? Depuis la trêve internationale, la situation de l’international algérien interroge. Resté en Algérie sans donner de nouvelles à son club et sans autorisation au moment du dernier rassemblement avec les Fennecs, l’attaquant de 31 ans avait étonné. Il avait expliqué au club corse qu’il était blessé alors qu’il venait de jouer deux rencontres avec l’Algérie. Pourtant, après avoir manqué trois rencontres importantes de Ligue 1 dans la course au maintien, Belaili avait fait son grand retour et avait même été titularisé ce week-end face à Brest. « Il n’y a jamais eu d’histoire Belaïli, si c’est de cela dont vous voulez parler. Oui, il est revenu en retard de sélection, mais il s’est blessé. Tant que les joueurs mettent de la bonne volonté à l’entraînement, je compte sur eux. Youcef fait partie de ces joueurs-là » expliquait son coach Olivier Pantaloni qui tentait de protéger son joueur avant un match décisif. Et pourtant…

Il semblerait qu’il y ait bien une histoire très étrange derrière tout ça. En effet, ce jeudi soir, l’Équipe révèle que Youcef Belaili a encore une fois disparu sans donner de nouvelles à Ajaccio. Il a été aperçu ce mardi à l’aéroport d’Ajaccio pour s’envoler probablement direction Oran. Un départ sans aucune autorisation du club qui devait le loger jusqu’au 28 avril. Depuis, le club, en très mauvaise posture dans son opération maintien, n’a plus aucune nouvelle de son joueur. Et cette fois-ci, cela semble définitif. Les chances de revoir Youcef Belaili sous les couleurs d’Ajaccio avant la fin de saison sont désormais infimes. Une histoire assez curieuse pour un nouveau gâchis probablement.

