Man City : Aymeric Laporte pourrait revenir à Bilbao

O : c’est le nombre de minutes disputées par Aymeric Laporte sous les couleurs de Manchester City depuis deux mois. L’international espagnol, barré par la concurrence de Rúben Dias, de Nathan Aké ou encore de Manuel Akanji, traverse la période la plus creuse de son passage en Angleterre entamé en 2018. Et selon le tabloïd The Sun, un retour du joueur à Bilbao ne serait pas à exclure cet été.

Le club basque, qui a vu Aymeric Laporte exploser aux yeux de l’Europe entre 2013 et 2018, serait emballé à l’idée de rapatrier le défenseur de 28 ans. Un retour qui coïnciderait ainsi avec le départ de l’autre international espagnol, Íñigo Martínez, libre cet été et qui s’est d’ores et déjà engagé avec le Barça il y a plusieurs semaines. Si le natif d’Agen avait également été lié au Barça ces derniers mois, cette piste se serait refroidie selon la presse britannique.

