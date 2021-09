Rennes : la sortie musclée de Bruno Genesio après la défaite face à Reims

Le Stade Rennais ne s'est pas vraiment rassuré avant le choc face à Tottenham en Ligue Europa Conférence jeudi prochain. Battus au Roazhon Park (2-0) par le Stade de Reims cet après-midi, les hommes de Bruno Genesio ont offert une prestation décevante à leur public. Présent en conférence de presse après la rencontre, le technicien rennais n'a pas vraiment apprécié la performance collective de son équipe et ne s'est pas privé de le faire savoir.

« Je ne sais pas pourquoi on a abordé le match avec une telle fébrilité. Très mauvais techniquement, dans tous nos choix, dans nos passes. On a perdu énormément de ballons sur la première période. Une entame de deuxième période plutôt bonne, on aurait pu égaliser. Après il y a des attitudes que je n'ai pas appréciées parce qu'on a très vite lâché. On a attendu que la fin du match arrive en subissant énormément. C'est plus ça qui m'inquiète. On a le droit de perdre des matchs mais pas en montrant... ce qu'on n'a justement pas montré. On n'a rien vu défensivement, on n'a rien vu offensivement, on s'est créé très peu d'occasions. On n'a pas vu de dédoublements, de changements de rythme... on n'a pas vu grand chose. Je suis très très déçu, j'ai limite honte vis à vis de notre public, qui était venu une fois encore en nombre, sachant qu'il y a un autre match jeudi. Je sais le sacrifice que ça peut représenter pour eux de payer deux fois pour venir voir deux matchs à domicile. On va digérer ça et on règlera ça entre nous demain, » a ainsi commenté Genesio. Redressement attendu jeudi face à un prestigieux adversaire...