Euro 2024 : la terrible séance d’entrainement des Bleus

L’équipe de France s’est qualifiée hier en quart de finale de l’Euro aux dépens de la Belgique (1-0). Il aura fallu une frappe de Kolo Muani contrée par Jan Vertonghen dans son propre but à la 85e minute pour se défaire des Diables Rouges. Cette qualification ne masque pas la terrible inefficacité des Bleus depuis le début de la compétition : 66 frappes pour un but inscrit sur penalty, et deux contre son camp marqués par des adversaires.

Le staff technique souhaite à tout prix corriger cela avant d’affronter le Portugal vendredi mais même à l’entraînement, les attaquants ont loupé le coche. beIN Sports a raconté la séance du jour, un festival de maladresses lors d’un exercice de frappes au but après un centre. Seuls face au gardien, les attaquants tricolores n’ont presque rien réussi. De quoi se tirer les cheveux pour Didier Deschamps et ses adjoints.