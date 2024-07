EdF : Guy Stéphan sans détour sur la méforme de Kylian Mbappé

Visage du mutisme offensif des Bleus sur ce début d’Euro, Kylian Mbappé sera forcément attendu vendredi soir, lors du quart de finale face au Portugal. Une rencontre durant laquelle le Madrilène serait bien inspiré de marquer son deuxième but dans la compétition, et de porter son équipe comme il avait su le faire en 2018 ou 2022. Ce ne sera pas une sinécure, encore moins avec un masque, comme l’a rappelé l’adjoint de Didier Deschamps, Guy Stéphan, présent en conférence de presse ce mercredi. Selon le technicien de 67 ans, on a certainement minimisé la blessure de son joueur.

«Kylian, je pense qu’on a un peu tous minimisé son traumatisme avec sa fracture du nez. Cela n’explique pas tout, mais le choc est très traumatisant, a insisté le bras droit de DD. Un masque, tous les joueurs qui doivent en porter l’ont dit : ce n’est pas facile de jouer avec. Il a eu une fin de saison éreintante. Cela reste Kylian. C’est un joueur de top top niveau. Parfois, il est moins bon, mais il est très présent et rassembleur. »