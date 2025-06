Jean-Louis Leca dévoile les grandes lignes du mercato du RC Lens

Du côté des supporters lensois, l’heure est plutôt à une certaine forme d’inquiétude. Il faut dire que le club artésien, qui vient de mettre en place un nouveau directoire et un nouveau staff technique, a tout à repenser. À commencer sur le mercato. Et les chantiers principaux sont connus, à commencer par celui du gardien de but, celui du défenseur central, mais aussi de la question importante de départs de cadres du club.

La suite après cette publicité

Forcément lors de la conférence de presse de présentation du staff lensois prévu ce lundi à 13h à la Gaillette, il a été question de beaucoup de choses, mais forcément de mercato. Et Jean-Louis Leca, qui était placé au centre du pupitre, bien entouré de l’ensemble du staff de Pierre Sage, a été interrogé sur les contours du mercato estival lensois : «on verra déjà sur les éventuels départs qu’on aura. Il faudra forcément faire des retouches. Il y a des départs clés au niveau du gardien de but et du défenseur central axial», a-t-il expliqué en préambule.

La suite après cette publicité

Leca confirme la piste Yehvann Diouf

Pour la question du gardien, grosse priorité de recrutement du RC Lens, le directeur sportif lensois a confirmé la piste Yehvann Diouf, mais assure avoir une liste où il y a beaucoup de noms. «Yehvann Diouf fait partie d’une liste où il y a beaucoup de noms. On va se poser. Il y a une étude sur plusieurs gardiens. Il y a aussi des problématiques financières de marché. On ne fera pas n’importe quoi sur chaque poste qu’on va recruter. On ne va pas s’envoyer en l’air pour faire n’importe quoi. L’important est d’être stratégique et de bien penser avant d’aller faire un investissement et se jeter sur tout et n’importe quoi.» Il faut dire que Lens n’a plus de gardien numéro 1 avec le retour de Mat Ryan à la Roma et avec le départ pour Angers de Hervé Koffi.

Au-delà du recrutement à gérer au niveau des renforts, il va falloir dégraisser, mais aussi et surtout gérer d’éventuelles attaques envers certains cadres de l’équipe tels que Facundo Medina, Neil El Anyaoui, Andy Diouf ou encore Deiver Machado. Et à écouter Leca, mis à part pour Facundo Medina, il n’y a aucun bon de sortie d’accordé. Mais pour le nouvel homme fort du mercato lensois, il était important de poser sa vision du mercato, une sorte de mantra qui risque d’être le leitmotiv du mercato du RC Lens tout au long de l’été.

La suite après cette publicité

Leca dévoile sa vision du mercato pour le RC Lens

«Ma vision sur le mercato est simple. Le Lens qui a performé, c’est le Lens qui a fait Loïc Badé intelligemment, c’est le Lens qui a été malin en allant chercher Jonathan Clauss, c’est le Lens qui a fait un prêt intelligent avec Arnaud Kalimuendo, sans parler de l’opportunité Seko Fofana ou Deiver Machado acheté en L2 à Toulouse. Aujourd’hui, on a l’impression que si on ne dépense pas 15 M€, on ne fait pas un bon mercato. Ce n’est pas ma vision. Ce qui m’apporte par-dessus tout, ce n’est pas d’arriver et de dépenser de l’argent, ce n’est pas de faire plaisir aux supporters avec des chiffres affolants et des noms ronflants, moi ce que je veux absolument, c’est d’être en phase avec tout le staff, et de se dire ça ça colle à nous, ça, ça ressemble au RC Lens, parce que ça a une identité, une mentalité. Quand on a été cherché Kevin Danso ou Facundo Medina ils étaient inconnus au bataillon. C’était des transferts à 3-4 ou 5 M€. Si on peut faire des bons coups, on ne va pas se priver. Mais le Lens qui a le plus performé, ce n’est pas celui qui a dépensé 25-30 M€ parce que ça, ce n’est pas Lens.» De quoi envoyer une pique à peine déguisée à un prédécesseur…

S’il est prématuré d’évoquer des noms ou des cibles précises estivales hormis celles qui ont déjà été évoquées, l’objectif de Lens est clair : disposer d’un groupe pro de 20 joueurs + 4 jeunes avec une défense à trois. Après avoir posé les bases, il faut désormais passer aux actes et plutôt vite afin d’avoir le maximum de forces vives avant les premiers matches amicaux. Et les supporters lensois n’attendent que ça.