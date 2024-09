Un géant d’Arabie saoudite passe à l’action pour Adrien Rabiot

Alors que le marché des transferts a officiellement fermé ses portes le 30 août pour les clubs des cinq grands championnats européens, Adrien Rabiot reste l’une des belles affaires à saisir en ce mois de septembre. Auteur d’un Euro 2024 globalement intéressant et libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus Turin en juin dernier après cinq années de bons et loyaux services, l’ancien Parisien n’a toujours pas trouvé de club. Cette situation aussi surprenante que préoccupante qui a récemment porté préjudice au principal concerné, non convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Ligue des Nations.

Pourtant, plusieurs clubs ont pris la température durant ce mercato estival en vue de s’attacher les services de l’international français (48 sélections, 4 buts). Tandis que Galatasaray est allé aux renseignements pour le natif du Val-de-Marne, son nom a également circulé dans les couloirs de Liverpool, Manchester United ou encore l’Atlético de Madrid, désireux d’étoffer leur entrejeu avec un profil box-to-box. Et dernièrement, la presse italienne a fait état d’un intérêt de dernière minute concret pour Adrien Rabiot.

Comme rapporté par la Gazzetta dello Sport, les Rossoneri, en vue de pallier un éventuel départ d’Ismaël Bennacer, ont formulé une offre conséquente pour le milieu de terrain de 29 ans, déclinée par ce dernier. Après avoir refusé les avances d’un cador européen, Adrien Rabiot vient de faire l’objet d’une approche XXL d’un géant d’Arabie saoudite. Selon le Corriere dello Sport, Al-Nassr a dégainé une offre mirobolante à Adrien Rabiot comprenant un salaire annuel net estimé à 20 millions d’euros.

Le média transalpin donne même plus de poids à cette piste en indiquant que Cristiano Ronaldo pousserait en interne auprès de sa direction pour recruter l’ancien joueur de la Juventus Turin. Si le club saoudien a d’ores et déjà atteint le quota maximum de joueurs étrangers dans son effectif, l’actuel 5e de Saudi Pro League pourrait obtenir une dérogation annuelle pour enregistrer la signature du Français. Reste à savoir si Adrien Rabiot sera sensible à cette approche saoudienne, lui qui privilégie un championnat compétitif en Europe comme nous le révélions en exclusivité, le 2 septembre dernier…