Mercato : l’énigme Adrien Rabiot

En juin dernier, à quelques jours de la fin du contrat d’Adrien Rabiot à la Juventus, tout le monde était convaincu que les clubs se jetteraient sur l’international tricolore (48 sélections, 4 buts). Joueur avec de l’expérience dans certains des plus gros clubs européens et titulaire avec sa sélection lors du dernier Euro, l’ancien Parisien était donc une cible de choix pour les plus grosses écuries du Vieux continent. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si, tout au long de l’été, il a été annoncé un peu partout par nos confrères européens, du FC Barcelone au Bayern en passant par le Real Madrid et Liverpool.

Seulement, alors que le mercato est terminé et que la saison est bien entamée, Adrien Rabiot n’a toujours pas trouvé de point de chute. La situation n’est pas catastrophique puisque son statut de joueur libre lui permet de s’engager avec un club même une fois le mercato terminé, mais elle interpelle. Surtout qu’arriver dans un club en cours de saison, sans faire la présaison, n’est jamais un scénario idéal ni optimal pour s’adapter rapidement.

Rabiot veut rester dans un championnat compétitif

Il a été question d’un intérêt de l’AC Milan, qui, selon nos informations, le suit depuis la fin de saison dernière. Mais avec l’arrivée de Youssouf Fofana, les priorités du club lombard ont changé en cours de mercato. Puis, il y avait aussi la composante financière à prendre en compte. L’offre milanaise était d’ailleurs initialement inférieure à ce que proposaient les Turinois pour convaincre le milieu de terrain de rester, toujours selon nos sources. Les Milanais sont conscients qu’un joueur comme Rabiot leur ferait énormément de bien, mais ils n’ont actuellement plus les moyens de se l’offrir.

D’autres clubs se sont aussi sérieusement positionnés, à l’image de l’Atlético de Madrid et de Manchester United, sans suite. Une chose est sûre, le principal concerné veut rester dans un championnat compétitif en Europe, puisqu’il n’est pas intéressé par les approches récentes de clubs du championnat turc, du Qatar ou de l’Arabie saoudite. Auteur de 31 matchs de Serie A pour 5 buts et 3 passes décisives avec la Juventus l’an dernier, le natif du Val-de-Marne va donc devoir se montrer patient…