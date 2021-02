Le PSG a formulé une offre de prolongation à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Large vainqueur du FC Barcelone mardi soir dans le cadre des huitièmes de finale de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain a envoyé un message fort à toute l'Europe. Mais le club de la capitale aimerait bien en envoyer un autre avec les prolongations de Neymar et Kylian Mbappé, actuellement sous contrat jusqu'en juin 2022.

Si la prolongation du bail du Brésilien semble en meilleure voix, les dirigeants parisiens travaillent également en coulisses pour convaincre le natif de Bondy. Ce jeudi, dans son édition du jour, le quotidien L'Equipe faisait justement un point sur le dossier en dévoilant les atouts parisiens pour garder l'international français dans la capitale. Mais RMC Sport apporte plus d'informations.

Quatre ans de plus pour Kylian Mbappé ?

D'après la radio française, le Paris Saint-Germain a proposé une prolongation de contrat de quatre ans à Kylian Mbappé, qui réfléchit toujours. Les négociations durent depuis plusieurs mois mais le club de la capitale, optimiste, souhaiterait une réponse rapide. Car si l'attaquant tricolore refuse, les Parisiens passeront à la vitesse supérieure dans le dossier Messi.

RMC Sport explique en effet que le PSG attend un retour de Kylian Mbappé pour retravailler sur la piste menant au numéro 10 du Barça, auteur du but de son équipe mardi soir sur penalty. Comme attendu, voir Mbappé, Messi et Neymar sera très compliqué financièrement et les champions de France ne devraient pas bouger en attendant un retour du champion du Monde 2018. Mais l'offre est désormais sur la table.