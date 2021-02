Le PSG y croit fort pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

C'est l'homme de la semaine. Kylian Mbappé a imposé son style au FC Barcelone en faisant imploser le club catalan en huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi soir (4-1). Au four et au moulin tout au long de la confrontation, le natif de Bondy s'est surtout illustré en inscrivant un magnifique triplé à Marc-André ter Stegen et forcément, toute l'Europe parle de lui depuis deux jours. Et surtout d'un éventuel transfert.

En fin de contrat, comme tout le monde le sait, en 2022, le champion du Monde 2018 va rapidement devoir faire un choix. Soit il prolonge l'aventure avec une sorte de garantie de transfert dans les années à venir, soit il fait ses bagages et s'en va l'été prochain. Le club de la capitale a d'ailleurs fixé son prix : 200 millions d'euros. Une belle somme, mais très compliquée à réunir en période de crise financière internationale due à la COVID.

Le Qatar veut qu'il porte le maillot du PSG pendant la Coupe du Monde 2022

Par conséquent, le Paris Saint-Germain et ses dirigeants au Qatar gardent espoir dans ce dossier. Si les discussions concernant une prolongation sont en stand-by selon les informations de L'Équipe, le Qatar a plusieurs atouts dans sa manche pour le convaincre de rester encore deux années de plus. Le premier se nomme Neymar. Le Brésilien, lui aussi en discussion pour prolonger l'aventure, aime jouer avec le Français et il semble que cela soit réciproque.

La seconde est évidemment financière. Le Paris SG a les moyens et les grandes écuries qui le pourchassent (Liverpool, Real Madrid) vont devoir faire face à de grosses pertes. Enfin, avec une finale de Ligue des Champions l'année passée et l'atomisation du FC Barcelone ce mardi, le Paris SG ne fait plus figure de petit poucet de la Ligue des Champions, mais bien de candidat à la victoire finale. Le rêve du Qatar est de voir Neymar et Mbappé sous les couleurs parisiennes pendant le Mondial se déroulant dans leur pays (en fin d'année 2022), selon le quotidien. Pour cela, les deux hommes vont devoir signer un nouveau contrat...