Amical : le PSG se casse les dents sur Al-Nassr et Cristiano Ronaldo

La préparation se poursuit pour le Paris Saint-Germain et prend un accent asiatique. Après une première victoire 2-0 contre Le Havre, les Franciliens défiaient les Saoudiens d’Al-Nassr au Nagai Stadium d’Osaka au Japon. Une tournée nippone où Luis Enrique optait pour un 4-3-3 avec Donnarumma dans les cages derrière Hakimi, Skriniar, Danilo et Hernandez. Placé en sentinelle, Ndour était accompagné par Vitinha et Zaïre-Emery. Enfin, Soler, Asensio et Lemina formaient le trio offensif. De son côté Al-Nassr s’établissait dans un 4-4-2 avec Konan en défense, Fofana et Brozovic dans l’entrejeu et un duo Ronaldo-Talisca devant.

Très vite, le Paris Saint-Germain se procurait un corner où le centre de Soler obligeait Al-Aqidi à l’intervention (2e). Bien entré dans son match, le club francilien prenait le contrôle des opérations et tentait de passer par les côtés. Sur la gauche, Lemina percutait, mais sa frappe était captée par Al-Aqidi (10e). Une première vraie alerte de la part du jeune francilien qui se mettait de nouveau en évidence quelques minutes plus tard sur un joli service de Zaïre-Emery. Cependant sa frappe du gauche était repoussée (23e). Sur un déboulé côté gauche, Hernandez centrait ensuite vers le second poteau, mais la volée de Ndour était contrée (37e).

Le PSG trop timide devant

Dominé, Al-Nassr terminait néanmoins ce premier acte avec plus de tranchant. Trouvé par Talisca, Ronaldo plaçait une belle reprise, mais Donnarumma se faisait remarquer avec une belle parade (40e). Le Portugais tentait même un retourné qui ne trouvait pas le cadre, mais il était de toute manière hors-jeu (45e). A l’image de ses coéquipiers Fofana et Brozovic, le Portugais montrait des dispositions intéressantes. Au retour des vestiaires, le Paris Saint-Germain tentait de nouveau de se montrer via Lemina, mais le centre de Soler qui suivait ne trouvait pas preneur (46e).

Le rythme restait assez faible entre deux équipes et Ronaldo sortait quand le PSG lançait Housni, Marquinhos, Ugarte, Bernat, Gharbi, Kurzawa, Ethan Mbappé ou encore Verratti. Les Franciliens se procuraient de nouvelles occasions avec une frappe d’Housni qui manquait le cadre (67e) et Gharbi n’arrivait pas à trouver la faille également (69e). Sur un centre côté gauche de Kurzawa, Housni plaçait une tête, mais le gardien d’Al-Nassr était encore impeccable (73e). Sur coup franc, Marco Verratti tentait de s’illustrer en vain (82e et 86e). Les efforts du Paris Saint-Germain n’étaient pas récompensés et le club de la capitale poursuit sa préparation avec un premier accroc suite à ce match nul 0-0. Prochaine étape vendredi avec un duel contre le Cerezo Osaka.