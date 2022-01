PSG, Real Madrid : Toni Kroos évoque ses retrouvailles avec Sergio Ramos

La suite après cette publicité

Dans moins d'un mois, le Real Madrid se déplacera au Parc des Princes pour y défier le PSG lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Cette double confrontation sera l'occasion de retrouvailles entre le Real Madrid et Sergio Ramos. Un retour étrange et inattendu il y a quelques mois : «il n'a pas été seulement un autre coéquipier, il a été le capitaine. Ce sera un peu bizarre de lui faire face», explique Toni Kroos dans une interview pour TV3, dont les meilleurs passages ont été retranscrits par Marca.

Dans la suite de son interview, le champion du Monde allemand a évoqué Kylian Mbappé, cible prioritaire annoncée des Merengues, «Mbappé est à un très haut niveau et au Real Madrid, nous voulons toujours les meilleurs joueurs», explique-t-il avec pragmatisme. Dans la suite de cette interview, il est revenu sur le calendrier chargé du club, estimant que le Real joue sa saison dans les prochains matchs. Après avoir expliqué qu'il ne regardait pas les matchs du FC Barcelone et qu'il croyait à un retour au top d'Eden Hazard parce que «du jour au lendemain, la qualité n'est pas perdue», il a évoqué ses plans de retraite et le changement n'en fait pas partie : «je suis très heureux ici, non seulement moi, mais aussi ma famille. Mon idée et celle du club, c'est de prendre ma retraite ici.»