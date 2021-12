AS Monaco : la punition insolite de Thierry Henry aux jeunes du club

Dans un entretien accordé à la chaîne Youtube Deux Nuits Avec, l'ex-Monégasque Han-Noah Massengo, aujourd'hui à Bristol City (Championship), a dévoilé une punition insolite infligée par son ancien entraîneur Thierry Henry : «Avec Benoit Badiashile et Kephren Thuram nous avons été puni par Thierry Henry, qui était notre coach à l’époque, parce qu’on ne mangeait pas très bien. Il nous avait fait écrire une rédaction de 100 mots qui est passé à 200 mots parce que Benoît Badiashile a eu la brillante idée de dire que 100 mots ce n'était pas assez.»

«Après l’entraînement, on était à table, a poursuivi le joueur de 20. Thierry Henry nous voyait manger, je crois que j’avais mis du poulet à côté de l’assiette parce que j’avais fini. Il a dit: ‘vous faites quoi là ? Ce n’est pas comme ça qu’on mange’. Pendant 10 minutes, il nous parlait de ça. Au final, il a dit: ‘vous rédigerez une rédaction de 100 mots pour demain'. On a dû ramener la rédaction. On ne savait pas si c’était sérieux ou non mais on l’a fait quand même.»