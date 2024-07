Serbie : Dušan Tadić prend sa retraite internationale

Après 111 sélections et 23 buts inscrits, Dušan Tadić met un terme à sa carrière internationale. Le joueur de Fenerbahçe a annoncé sa décision, sur sa page Instagram, ce jeudi. « L’équipe nationale a toujours été un amour pour moi. Nous avons vécu beaucoup de choses ensemble - de la joie, de la tristesse, des sourires, du sang, du bonheur, et il y a eu beaucoup de douleur et de souffrance, a-t-il expliqué. Aucun échec de club ne peut faire autant de mal qu’un échec représentatif, mais aucun succès de club ne peut non plus apporter de joie comme le succès sous le maillot serbe. C’est avec grand plaisir que j’ai combattu et défendu les armoiries de l’équipe nationale. En dehors du terrain comme sur celui-ci. J’ai eu le privilège de représenter la Serbie à deux Championnats du Monde (2018 et 2022), le Championnat d’Europe (2024) et les Jeux Olympiques. »

Il termine son message en laissant la porte ouverte pour un retour en sélection, dans un nouveau rôle, après sa retraite de footballeur. « Je dis 'au revoir’ à l’équipe nationale, mais je crois qu’un jour, j’y serai de nouveau. Après ma carrière de joueur, je veux rester dans le football, et il n’y a rien de mieux que d’aider son pays si on le peut. Avec ma famille et mes amis, dans les tribunes ou devant l’écran, je serai toujours un fidèle fan de la Serbie », conclut-il.