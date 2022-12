Quand Kylian Mbappé énerve Adrien Rabiot…

La suite après cette publicité

Coéquipiers en sélection et anciens partenaires au Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé et Adrien Rabiot se connaissent très bien. Et dans le cadre d’un entretien réalisé avec le Média Carré, Rabiot a confié une anecdote sur le Bondynois, sur le ton de la plaisanterie.

« Kylian Mbappé m’énerve quand il change de voix pendant les interviews. Quand on est ensemble, il parle normalement. Et quand on le revoit en interview, je ne sais pas pourquoi, il change, sa voix, elle change. C’est énervant, c’est stressant. je pense que tout le monde s’est fait la remarquer », a-t-il confié.

