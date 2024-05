Le message fort de Lionel Messi à Aleksander Čeferin

Depuis mercredi et les révélations de The Objective, Lionel Messi et Gerard Piqué sont dans la tourmente. Les deux joueurs sont accusés d’être au cœur d’une tentative de corruption avec l’UEFA au moment du COVID. Pour compenser leur baisse de salaire durant cette période, les deux joueurs du Barça auraient contacté Luis Rubiales et Aleksander Čeferin. Selon le média El Español, Lionel Messi aurait bien rencontré Aleksander Čeferin au sujet de la création d’un fonds salarial possiblement généré par l’UEFA, mais pas à n’importe quelle condition.

L’Argentin avait insisté pour que cet argent soit toujours alloué aux footballeurs les plus nécessiteux. Lionel Messi avait même annoncé au président de l’UEFA être favorable à « ne pas être payé s’il n’y a pas d’argent pour aider tout le monde », comme le rapporte le média espagnol.