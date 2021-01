Tottenham : coup dur pour Harry Kane

Hier lors de la rencontre de Premier League entre Liverpool et Tottenham au Tottenham Hotspur Stadium, remportée par les Reds (3 buts à 1), le buteur des Spurs Harry Kane (27 ans) est sorti juste avant la mi-temps, touché aux deux chevilles.

Après la rencontre, son entraîneur José Mourinho a expliqué que l’international anglais aux 12 buts et 11 passes décisives en championnat cette saison pourrait être absent des terrains « plusieurs semaines ». Une perte importante pour le club londonien qui devra faire sans son meilleur buteur et son meilleur passeur, malgré les échéances importantes qui arrivent. En l'espace de deux semaines, les partenaires de Tanguy Ndombélé vont affronter Chelsea et Manchester City. Le podium s’éloigne un peu plus pour Tottenham.