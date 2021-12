Coupe arabe : le Maroc reçu 3/3 après sa nouvelle victoire contre l'Arabie saoudite

Déjà qualifié pour les quarts de finale de la Coupe arabe après ses deux cartons contre la Palestine (4-0) puis la Jordanie (4-0), le Maroc a poursuivi son sans faute ce mardi en disposant de l'Arabie saoudite (1-0). Cette fois-ci, les hommes du sélectionneur de l'équipe locale Houcine Ammouta s'en sont remis à un penalty transformé par Karim El Berkaoui, l'avant-centre d'Al Raed, juste avant la pause (45e+4), dans une rencontre assez terne.

À noter que les Saoudiens ont terminé cette partie à 10 après le carton rouge reçu par Ali Majrashi (79e). Les Lions de l'Atlas terminent donc incontestablement premiers de ce groupe C, trois points devant la Jordanie. L'Arabie saoudite et la Palestine ferment la marche avec un seul point au compteur et quittent cette Coupe arabe par la petite porte au Qatar.