Lucas Torreira quitte définitivement Arsenal

C'était dans l'air du temps, c'est désormais officiel. Lucas Torreira (26 ans) n'est plus un joueur d'Arsenal. Le milieu de poche s'est engagé en faveur de Galatasaray, comme annoncé par les Gunners ce lundi par le biais d'un communiqué. « Tout le monde à Arsenal remercie Lucas pour sa contribution pendant son temps avec nous. Nous souhaitons à Lucas et à sa famille le meilleur de la santé et du bonheur dans leur nouveau chapitre avec Galatasaray », indique notamment le club londonien.

L'international uruguayen (39 sélections) a paraphé un bail de quatre saisons avec sa nouvelle équipe. Arsenal va récupérer 6 M€ environ dans cette opération, alors qu'il ne restait plus qu'un an de contrat au joueur prêté à l'Atlético de Madrid puis à la Fiorentina ces deux dernières années. Lucas Torreira aura au total porté le maillot des Gunners à 89 reprises (4 buts, 6 passes décisives), remportant une FA Cup en 2020 et ayant rapidement conquis le cœur des supporters de par, notamment, son énergie sur le terrain.