Marcus Rashford n’en peut plus des légendes de Manchester United

Le nouveau Marcus Rashford est toujours attendu. Les premiers matchs disputés par l’attaquant anglais n’ont pas rassuré sur son état de forme. Titulaire lors des 4 sorties de Manchester United (le Community Shield et les trois premières journées de Premier League), il n’a pas vraiment brillé à un poste d’ailier gauche qui est pourtant le sien. Les premières critiques ont rapidement fusé, surtout qu’il reste sur plusieurs mois franchement ratés. Ses performances, en plus de ses déboires en dehors du terrain, lui ont tout de même coûté l’Euro 2024.

À 26 ans et du haut de ses 60 sélections (17 buts), il devrait être un cadre des Three Lions. Lee Carsley ne l’a pas convoqué non plus, et à raison, lors de ce premier rendez-vous international. Discret sur le terrain, Rashford l’est aussi dans les médias mais il écoute ce qu’il se dit sur lui, et ça commence à le peser sérieusement. Il a notamment dans son viseur les anciennes gloires de Manchester United qui ne cessent de le viser à travers leur rôle de consultant. C’est surtout le cas de Gary Neville, Roy Keane et Teddy Sheringham, trois acteurs majeurs d’une période dorée du club.

«C’est du harcèlement», sur Marcus Rashford

Ce déferlement a repris de plus belle après la lourde défaite des Red Devils contre Liverpool il y a deux semaines. «Il n’a aucune confiance en lui. Il a eu un face à face avec Konaté et il a fini par revenir en arrière, s’était offusqué l’ancien défenseur. Les fans de United ne le laisseront pas s’en tirer comme ça. Quoi qu’il arrive, il faut quand même y aller à fond et disputer le duel.» En avril dernier, Keane, connu pour ne pas faire dans la dentelle, autant sur le terrain qu’au micro, a carrément lâché qu’il avait besoin d’un «coup de pied au cul, à l’ancienne.»

Les critiques de trop pour Rashford, lequel a demandé à ses proches de réagir dans la presse. «Quand quelqu’un d’autre rate une passe, ce n’est pas mentionné, mais quand c’est Marcus, c’est différent, s’insurge un ami de l’attaquant dans le Daily Mail. Les critiques qui lui sont adressées sont un véritable assaut. C’est du harcèlement. Les supporters croient ce que disent les anciens joueurs, ce qui ne fait qu’empirer les choses», poursuit cette source dont l’identité est gardée secrète par le média anglais. Le natif de Manchester est pourtant considéré comme un cadre de l’effectif, et l’un des plus gros salaires (contrat jusqu’en 2028).

«Ce n’est pas de sa faute si les occasions ne sont pas concrétisées»

C’est même le plus ancien d’un vestiaire qui n’a jamais arrêté de voir débarquer des joueurs recrutés à prix d’or. « Le club a dépensé 100 millions de livres pour des attaquants de pointe. Marcus est de retour sur les côtés en tant que facilitateur. Et il fait son travail. Ce n’est pas de sa faute si les occasions ne sont pas concrétisées », défend ce proche en guise de conclusion. À le lire, il ne faudrait pas cibler Marcus Rashford mais plutôt ses coéquipiers en attaque. Pas sûr que les grognards de Manchester United ne l’entendent de cette oreille.