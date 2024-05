Angleterre, Manchester United : jusqu’où s’arrêtera la terrible descente aux enfers de Marcus Rashford ?

Le couperet est tombé aux alentours de 15h mardi, quand Gareth Southgate a dévoilé la convocation de 33 joueurs disponibles pour l’Euro. Surprise, malgré l’élargissement de cette pré-liste, aucune trace de Marcus Rashford. Régulièrement convoqué à défaut d’être complètement titulaire depuis son arrivée en équipe nationale en 2016, l’attaquant ne disputera pas une 3e fois cette compétition continentale. Cette annonce n’était pas attendue par les observateurs en Angleterre mais elle est loin d’être illogique tant le Mancunien est dans le creux de la vague depuis de longs mois.

C’est d’ailleurs la densité de la concurrence qui a fait pencher la balance. «D’autres joueurs dans cette zone du terrain ont connu de meilleures saisons», cinglait Gareth Southgate en conférence de presse. À 26 ans, Rashford s’apprête à regarder pour la première fois depuis son canapé un Euro ou un Mondial. C’est un vrai coup d’arrêt pour celui qui totalise tout de même 60 sélections avec les Three Lions pour 17 réalisations. « Je souhaite à Gareth et aux gars tout le meilleur pour le tournoi à venir » a-t-il réagi sur Instagram.

Une prolongation attendue l’été dernier

Il s’agit en réalité de la suite logique de sa décrépitude sportive. Alors qu’il était encore adulé il y a quelques mois du côté d’Old Trafford, quelque chose semble s’être cassé chez lui. Il n’y avait pourtant pas de quoi s’inquiéter avant cette saison. L’attaquant sortait d’une saison à 30 buts et 10 passes décisives en 56 matchs toutes compétitions confondues. Cerise sur le gâteau, il a prolongé son contrat l’été dernier jusqu’en 2028, faisant la nique au passage aux rumeurs l’envoyant du côté du PSG à l’été 2024, quand son bail initial arrivait à échéance.

Salaire en hausse et trophée de joueur de la saison en poche, les attentes étaient forcément en hausse. Il a pourtant débuté de la pire des manières en connaissant de nombreux déboires dans sa vie privée. Il y a d’abord eu cet accident de voiture en septembre. Sans doute a-t-il été secoué par cette histoire mais ce n’est pas tout. Certains bruits en Angleterre faisaient état d’une vie nocturne de plus en plus agitée. Au lendemain d’une lourde défaite 3-0 dans le derby de Manchester, il est aperçu en boîte de nuit jusqu’à très tard pour célébrer son anniversaire.

Accident de voiture, arrestation de son frère et sorties en boîte de nuit

Forcément, ça fait mauvais genre surtout auprès des supporters, et aussi de son coach. La sanction est immédiate. Erik ten Hag se passait de lui pour affronter Fulham. Une semaine plus tard, on apprenait que le frère et agent de la star mancunienne, Dane Rashford, était inculpé aux États-Unis pour violences conjugales. Même s’il n’est pas directement impliqué, son nom revient malgré lui à la une de tous les tabloïds qui s’en donnent à cœur joie. La relation a toujours été compliquée entre la presse et Marcus Rashford.

Engagé sur de nombreux sujet de société, le racisme et la précarité alimentaire notamment (il en a lui-même été victime dans sa jeunesse), l’Anglais n’a pas sa langue dans sa poche. Ses actions ont même fait plier le gouvernement britannique de Boris Johnson en 2020, lequel avait finalement prolongé les aides à destination des enfants des familles pauvres. Héros pour certains, Rashford avait aussi vu son image être écornée pour d’autres médias, qui lui ont taillé une personnalité clivante. Désormais, il est jugé sur ses moindres faits et gestes.

Manchester United et Ten Hag ont en assez

Sur le terrain, c’est Erik ten Hag qui apprécie de moins en moins son dilettantisme. La relation entre les deux hommes devient polaire. Il n’a marqué que 2 buts en Premier League sur la première partie de saison et MU a été éliminé de toutes les compétitions européennes. Les observateurs aussi sont de plus en plus critiques à son égard. Le malaise prend une nouvelle ampleur fin janvier, après une nouvelle virée nocturne du joueur à Belfast en Irlande du Nord. Il n’a pas participé à la rencontre suivante en FA Cup, officiellement «malade».

Rashford n’était surtout pas apte à s’entraîner et à jouer. Il écope tout de même d’une amende équivalente à deux semaines de salaire, soit environ 760 000 euros. «L’affaire disciplinaire est interne au club», balayait Ten Hag. En sélection aussi sa place est compromise, comme le sous-entend Southgate durant l’hiver. «Nous observons tout ce qui se passe sur et en dehors du terrain.» Lors du dernier rassemblement en mars, il joue 15 minutes face au Brésil, aucune contre la Belgique. Un maigre temps de jeu en guise d’avertissement.

Un dernier match avec MU en finale de la Cup ?

En Angleterre, on s’inquiète sérieusement de son état mental. Malgré quelques buts ici et là (8 au total cette saison pour 42 matchs), le Red Devil perd peu à peu sa place. Il s’agace de plus en plus sur le terrain. A Old Trafford, il a même voulu en découdre avec un supporter qui se moquait de lui lors de l’échauffement face à Newcastle le 15 mai dernier. Dans ces conditions, une question s’impose. Quel avenir pour lui ? Son salaire exorbitant coûte très cher et il ne répond pas aux attentes. Pire encore, il détériore son image et celle de son club.

Inimaginable il y a encore quelques semaines, MU a ouvert la porte à un départ cet été. Encore une fois, le PSG est cité. La presse anglaise voit en lui le successeur de Kylian Mbappé au sein du club parisien. Quelle que soit sa destination, un départ de Manchester est peut-être la solution pour se relancer. À 26 ans, il a encore le temps de retrouver son niveau de performance et la sélection. Le mercato livrera son verdict et il n’est pas impossible de voir Rashford porter le maillot de son club formateur une dernière fois à l’occasion de la finale de FA Cup face à Manchester City.