Marcus Rashford impliqué dans un terrible accident de voiture

Une catastrophe de plus pour Manchester United. Celle-ci aurait pu être dramatique. Samedi, les Red Devils affrontaient Burnley à Turf Moor (0-1) et ont ramené les 3 points dans la difficulté. Une victoire qui fait du bien pour des Mancuniens dans le dur depuis le début de saison. Mais le succès n’importe pas vraiment à l’heure actuelle. En effet, après la rencontre, Marcus Rashford a eu un accident de voiture.

La suite après cette publicité

C’est The Sun qui rapporte la nouvelle. Bien installé dans sa Rolls-Royce, l’attaquant anglais a vu sa voiture être fortement endommagée par l’accident en question, le moteur étant même totalement cabossé. Heureusement, Rashford n’a été que partiellement secoué selon les premières sources et ne serait pas blessé. Un poteau sur un îlot de circulation a été renversé à quelques mètres de l’accident et Bruno Fernandes s’est rendu sur les lieux pour venir en aide à son coéquipier. Aucune ambulance n’a été appelée, ni aucune arrestations. Plus de peur que de mal au final mais nul doute que les conséquences de cet évènement auraient pu être terribles pour le joueur et son club.