PL : Manchester United retrouve le succès à Burnley

C’est dans un contexte sportif plus que délicat que Manchester United, treizième de Premier League, se déplaçait sur la pelouse de Burnley, dix-neuvième, ce samedi soir. Au Turf Moor, les hommes d’Erik ten Hag se devaient, en effet, de relever la tête après trois défaites consécutives toutes compétitions confondues. Un duel également important pour les Clarets, toujours à la recherche de leur premier succès cette saison. Pour cette rencontre, les Red Devils alignaient un 4-3-3 avec Bruno Fernandes titularisé en soutien de Rasmus Hojlund et Marcus Rashford. De son côté, Vincent Kompany optait pour un 4-2-3-1 où Mohamed Zeki Amdouni débutait en pointe. Pas flamboyants dans le jeu, les Mancuniens se retrouvaient rapidement sous pression et Amdouni faisait briller Onana (11e) avant de trouver le poteau des Red Devils (18e).

La suite après cette publicité

Dans la foulée, les visiteurs pensaient bien ouvrir le score mais le but d’Evans était finalement refusé pour une position de hors-jeu d’Hojlund (27e). Juste avant la pause, Man United s’en remettait alors au génie de Fernandes, auteur d’une magnifique volée du droit pour ouvrir le score (0-1, 45e). Au retour des vestiaires, les Red Devils tentaient de s’offrir le break mais Hojlund (51e, 60e) ne trouvait pas la faille. Dans le dernier quart d’heure, Onana se montrait lui encore précieux pour préserver le succès des siens. Avec cette victoire (1-0), Manchester United se relance et grimpe à la 8e place. De son côté, Burnley est la nouvelle lanterne rouge de Premier League.