MU : Marcus Rashford prolonge jusqu’en 2028

Comme cela était attendu, Marcus Rashford a signé un nouveau contrat qui prolongera son séjour à Manchester United, jusqu’au 30 juin 2028. Une bonne manière pour les Red Devils de sécuriser leur talent, auteur d’une saison 2022/23 fantastique. Marcus Rashford (25 ans) avait marqué 30 buts, en remportant le prix du meilleur joueur de l’année à MU.

«En tant que fan de United depuis toujours, je connais la responsabilité qui accompagne la représentation de ce badge et je ressens les hauts et les bas autant que n’importe qui d’autre. Je peux vous assurer que je donnerai tout pour aider l’équipe à atteindre le niveau dont elle est capable, et je sens la même détermination dans le vestiaire. Je ne peux pas être plus enthousiaste pour l’avenir sous la direction de ce manager», a réagi l’international anglais, sur le site officiel du club.

