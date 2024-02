Euro 2024 : Gareth Southgate lance un avertissement à Marcus Rashford

Après avoir échoué aux tirs au but face à l’Italie en 2021, c’est une Angleterre revancharde qui se présentera en Allemagne avec la ferme intention de frapper un gros coup. Mais avant d’entamer sa campagne européenne, les Three Lions affronteront la Bosnie-Herzégovine puis l’Islande en guise de répétition ultime. Et pour l’heure, Gareth Southgate peaufine sa liste en coulisses. Si le sélectionneur anglais ne ferme pas la porte à d’éventuelles surprises, à l’image du jeune Kobbie Mainoo qui brille avec Manchester United , il sera particulièrement attentif aux performances de ses habitués, notamment celles de Marcus Rashford.

Pour rappel, l’attaquant de 26 ans a récemment fait les gros titres dans son pays pour sa virée nocturne alcoolisé à Belfast suivie d’une absence à un entraînement la veille d’un rendez-vous de Manchester United en FA Cup. Si le technicien anglais n’a pas exclu la présence de l’international anglais (60 sélections, 17 buts), il a tout de même lancé un avertissement dissimulé au principal intéressé. *«Nous sommes à cinq semaines de choisir une équipe. Il se passe tellement de choses pour les joueurs entre novembre et mars que nous sommes toujours assis et observons tout ce qui se passe sur et en dehors du terrain. Dans quelques semaines, nous aurons des décisions à prendre sur l’ensemble de l’équipe et il y aura beaucoup d’attention là-dessus parce que c’est la dernière équipe avant l’Euro. Je n’ai pas parlé à beaucoup de nos joueurs depuis décembre. Je les ai laissés continuer à jouer au football en club, a-t-il indiqué en marge du tirage au sort pour la prochaine édition de la Ligue des nations.