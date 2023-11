MU : une star de Premier League impliquée dans l’arrestation du frère de Rashford

Alors que Marcus Rashford (26 ans) n’est pas dans son meilleur moment avec Manchester United ces derniers jours, une terrible affaire concernant un membre de la famille de l’attaquant anglais a été révélée dans la presse britannique. Son frère et agent, Dane Rashford, a été inculpé aux États-Unis pour violences conjugales. Le frère de la star mancunienne, directeur de DN May Sports Management, a été arrêté le 20 octobre dernier à Miami Beach (Floride), avant de comparaître devant un tribunal. Il a plaidé non-coupable avant que sa caution pour sa libération (fixée à 1 500 dollars) ne soit payée par sa sœur.

Mais d’après de nouvelles informations du Sun, de nouvelles informations concernant un joueur de Premier League seraient liées à cette affaire. Selon le rapport de police, Dane a déclaré avoir «consulté le téléphone de la victime et trouvé des SMS provenant d’un autre homme» et il s’agirait d’un grand joueur de Premier League. Une source a également ajouté au tabloïd que que Dane Rashford et sa compagne avaient des problèmes relationnels. Une nouvelle péripétie pour Marcus Rashford, qui serait dévasté par l’arrestation de son frère.