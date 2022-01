CAN 2021 : Kylian Mbappé s'enflamme pour Achraf Hakimi

Alors que le Maroc était en difficulté face au Malawi en 8e de finale de Coupe d'Afrique des Nations, Achraf Hakimi (23 ans) est encore sorti de sa boîte pour remettre les pendules à l'heure. Une nouvelle fois sur un coup franc puissant en pleine lucarne.

De quoi lui valoir les louanges d'un certain Kylian Mbappé (23 ans). «Achraf Hakimi. Meilleur latéral droit du monde. Bonne nuit tout le monde», a posté son partenaire au Paris SG. Depuis l'arrivée du Marocain dans la capitale, les deux hommes sont très proches. Il lui a d'ailleurs répondu très simplement : «je t'aime». Love story.

