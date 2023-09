PSG : comment Kang-In Lee va éviter deux ans de service militaire

La suite après cette publicité

Kang-In Lee n’aura pas eu besoin d’aller au bras de fer avec le Paris Saint-Germain. Convoquée avec la Corée du Sud pour disputer les Jeux Asiatiques (JA) du 19 septembre au 8 octobre, la recrue parisienne a, dans un premier temps, été confrontée au refus du club de la capitale de le libérer dans la mesure où l’événement sportif n’est pas répertorié au sein du calendrier officiel de la FIFA.

Moins de 24 heures plus tard, le PSG a finalement changé son fusil d’épaule en autorisant l’ailier de 22 ans à rejoindre sa sélection pour participer à l’événement sportif qui se tiendra en Chine. Selon As, l’ancien joueur de Majorque pourrait éviter 21 mois de service militaire obligatoire en cas de victoire à l’issue du tournoi de soccer des JA. Une situation qui n’est pas sans rappeler celle de son coéquipier chez les Guerriers Taeguk, Heung-Min Son. En 2019, l’attaquant des Spurs avait obtenu la médaille d’or avec la Corée du Sud et de ce fait, avait été autorisé à remplir ses obligations militaires en seulement trois semaines.