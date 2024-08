Le Barça recale N’Golo Kanté, Kevin de Bruyne est fixé pour son avenir

Le Barça ferme la porte à N’Golo Kanté

Hansi Flick ne veut plus de N’Golo Kanté selon Mundo Deportivo. Alors que le nom du milieu français était sur la short-list du club, le technicien allemand a dit stop et préfère miser sur la jeunesse et faire confiance au centre de formation plutôt qu’au Français. Le Barça est cependant toujours sur la piste Nico Williams. Le club catalan espère boucler son arrivée dans les jours à venir. Sport a d’ailleurs confirmé que la révélation de l’Euro a écarté la possibilité de rejoindre le PSG ou la Premier League. Soit il rejoint Barcelone, soit il reste à Bilbao.

Kevin de Bruyne n’ira pas en Arabie Saoudite

Le Manchester Evening News fait la lumière sur l’avenir de Kevin de Bruyne. Annoncé sur le départ vers Al-Ittihad, l’équipe saoudienne se serait finalement retirée du dossier. Le club a jugé que son prix était trop élevé alors qu’il ne lui reste qu’un an de contrat. La formation de Karim Benzema préfère se satisfaire de l’arrivée d’Houssem Aouar au milieu de terrain.

Victor Osimhen parti pour rester

Selon le Corriere dello Sport, Victor Osimhen a de grandes chances de rester à Naples. Le buteur nigérian ne s’entraîne plus avec son club. Cependant, aucune écurie ne s’est alignée pour s’offrir ses services. Le PSG, piste la plus probable, ne s’est toujours pas séparé de Randal Kolo Muani ou de Gonçalo Ramos, preuve que le club ne fait pas d’Osimhen sa priorité.