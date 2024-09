Matvey Safonov n’a pas pu jouer avec la Russie

Matvey Safonov (25 ans) risque de trouver le temps long. Alors qu’il aurait pu profiter de cette trêve internationale pour retrouver les terrains avec la Russie, le gardien n’a pas pu retrouver la compétition. Il a d’abord été malade juste avant le début de cette fenêtre internationale, ce qui lui a fait manquer le match à Lille avec le PSG. Il a également rejoint sa sélection à Hanoï tardivement et a regardé ses partenaires face au Viet Nam depuis le banc (victoire russe 3-0).

La suite après cette publicité

Le gardien devait disputer la seconde rencontre face aux mêmes Vietnamiens (la Russie a été mise au ban par l’UEFA et doit se contenter de matches amicaux depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en février 2022) mais cette fois, la météo a fait des siennes. La rencontre prévue ce samedi, toujours à Hanoï, a été annulée en raison de fortes précipitations. Sans avoir joué la moindre minute, Safonov va rentrer à Paris plus tôt que prévu et retrouvera son rôle de doublure de Gigio Donnarumma sans savoir quand il pourra rejouer.